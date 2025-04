Wimbledon 2017: Duel Unik Williams - Konjuh, Tertua Lawan Termuda

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 16 petenis putri akan memulai persaingan di babak IV turnamen tenis grand slam Wimbledon 2017 pada Senin 10 Juli. Di antara 16 petenis tersebut, persaingan antara Venus Williams vs Ana Konjuh adalah yang paling menarik. Pertandingan tersebut merupakan persaingan petenis tertua melawan termuda di babak ini.



Williams, asal Amerika Serikat, saat ini berusia 37 tahun. Petenis kelahiran Lynwood, California, 17 Juni 1980 itu lima kali menjuarai Wimbledon. Lima gelar juara yang diraih Williams adalah tahun 2000, 2001, 2005, 2007, dan 2008. Petenis yang dikira sudah meredup karier tenisnya lantaran usia dan cedera, mengawali tahun ini dengan mencapai final grand slam Australia Open. Sayang dia kalah di final melawan sang adik, Serena Williams, yang absen di Wimbledon 2017 karena hamil.



Williams maju ke babak IV Wimbledon 2017 setelah di babak III mengalahkan petenis blasteran Jepang-Haiti, Naomi Osaka, dengan angka 7-6 (7-3), 6-4. Konjuh menang atas petenis Slovakia, Dominika Cibulkova, 7-6 (7-3), 3-6, 6-4, untuk lolos ke babak IV.





Ana Konjuh, petenis termuda di babak IV tunggal putri Wimbledon 2017. (sports illustrated/www.si.com).



"Venus lolos hingga babak IV lebih karena diuntungkan undian, ketimbang menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun siapa sangka Venus masih mampu bertahan hingga sejauh ini dan diperhitungkan, di Wimbledonnya yang ke-20? Sebagai juara lima kali, Venus pasti punya strategi yang jitu untuk lolos ke perempatfinal," ujar mantan petenis nomor 1 dunia asal Amerika Serikat, Tracy Austin.



Konjuh baru berusia 19 tahun. Petenis ini lahir di Dubrovnik pada 27 Desember 1997. Pencapaian babak IV Wimbledon 2017 adalah yang tertinggi bagi Konjuh di ajang ini. Konjuh juga belum pernah memenangi satu pun gelar grand slam. Bahkan dara ini belum lahir ketika Williams sudah memulai debutnya di Wimbledon, 23 Juni-6 Juli 1997.



Persaingan antara Williams melawan Konjuh merupakan persaingan antargenerasi yang menarik untuk diikuti, walaupun ada 7 laga tunggal putri lain yang tak kalah seru. Berikut adalah jadwal babak IV tunggal putri Wimbledon 2017.



Jadwal tunggal putri (10 Juli):

1. Angelique Kerber (Jerman) vs Garbine Muguruza (Spanyol) 17.30 WIB

2. Agnieszka Radwanska (Polandia) vs Svetlana Kuznetsova (Rusia) 17.30 WIB

3. Magdalena Rybarikova (Slovakia) vs Petra Martic (Kroasia) 17.30 WIB

4. Jelena Ostapenko (Latvia) vs Elina Svitolina (Ukraina) 17.30 WIB

5. Victoria Azarenka (Belarusia) vs Simona Halep (Rumania) 18.45 WIB

6. Coco Vandeweghe (Amerika Serikat) vs Caroline Wozniacki (Denmark) 18.45 WIB

7. Venus Williams (Amerika Serikat) vs Ana Konjuh (Kroasia) 19.00 WIB

8. Johanna Konta (Inggris) vs Caroline Garcia (Prancis) 19.00 WIB



BBC | DONNY WINARDI