Wimbledon 2017: Federer Hadapi Cilic di Final

Petenis veteran asal Swiss, Roger Federer, akan menghadapi Petenis Kroasia, Marin Cilic, di babak final Wimbledon 2017. Inilah pertarungan antara unggulan keempat dan ketujuh.



Federer, 35 tahun, berpeluang meraih gelar Wimbledon kedelapannya setelah mengalahkan Tomas Berdych 7-6 (4), 7-6 (4), 6-4 dalam semifinal di Centre Court, Sabtu dinihari WIB.



Bagi Federer, ini menjadi final Wimbledon ke-11 dalam kariernya. Peraih 18 gelar Grand Slam ini terakhir kali menjadi juara di sini pada 2012.



Adapun Cilic, 28 tahun, memastikan diri menjadi petenis Kroasia pertama yang mencapai final tunggal putra di Wimbledon sejak Goran Ivanisevic pada 2001. Peraih gelar AS Terbuka ini melaju dengan mengalahkan petenis Amerika Serikat Sam Querrey 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 7-5.



Federer dan Cilic sudah berjumpa tujuh kali. Federer sejauh ini masih dominana karena unggul 6-1, termasuk tiga kali di turnamen Grand Slam. Satu-satunya kemenangan Cilic tercipta di semifinal AS Terbuka 2014, saat ia kemudian menjadi juara.



Federer mengakui final Wimbledon 2017 nanti akan berat. "Pertemuan terakhir kami begitu brutal. Tertinggal dua set pertama, saya beruntung akhirnya menang," kata dia.. "Marin adalah pemuda yang hebat. Dia orang yang menyenangkan. Dia pernah menghabisi saya di AS Terbuka. Semoga dia tidak bermain sebagus itu nanti."



BBC | NS