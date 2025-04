Wimbledon 2017: Williams Siap Kalahkan Ostapenko

TEMPO.CO, Jakarta- Venus Williams berhasil meneruskan langkahnya, menembus perempatfinal Wimbledon 2017. Di luar dugaan, pada babak IV Williams mengalahkan petenis muda usia dari Kroasia, Ana Konjuh, dengan skor 6-3, 6-2 pada Senin 10 Juli.



Sebagai petenis tertua di babak IV Wimbledon 2017, Williams yang berusia 37 tahun seakan mengajari Konjuh cara bermain tenis yang benar. Pengalaman Williams sebagai juara 5 kali Wimbledon, lebih punya peran dibandingkan tenaga muda Konjuh di usianya yang baru 19 tahun.



Sepanjang pertandingan, Williams membukukan 7 kali ace dan 31 servis poin dari 36 yang dia lakukan. Kemenangan mudah atas Konjuh, petenis yang jauh lebih muda darinya, membuat optimisme Venus Williams untuk berprestasi di Wimbledon 2017 meningkat.



Lawan yang akan dihadapi Williams di perempatfinal tidak mudah, Karena dia akan ditantang Jelena Ostapenko. Petenis asal Latvia ini tidak hanya masih berusia 20 tahun, namun dia juga juara Prancis Terbuka 2017.



Kepercayaan diri Ostapenko sedang sangat tinggi. Di babak IV dia mengalahkan Elina Svitolina dari Ukraina dengan 6-3, 7-6 (8-6).



Sungguh menarik untuk menanti kiprah Venus Williams sebagai petenis tertua di Wimbledon 2017. Pertandingan Williams vs Ostapenko akan digelar Selasa 11 Juli pukul 17.30 WIB.



Jadwal Perempatfinal Tunggal Putri:

Garbine Muguruza (Spanyol) vs Svetlana Kuznetsova (Rusia)

Magdalena Rybarikova (Slovakia) vs Coco Vandeweghe (Amerika Serikat)

Venus Williams (Amerika Serikat) vs Jelena Ostapenko (Latvia)

Johanna Konta (Inggris) vs Simona Halep (Rumania)



GUARDIAN | DON