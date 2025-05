TEMPO.CO, Jakarta - Unggulan keempat Caroline Wozniacki mencapai putaran kedua AS Terbuka pada Selasa, dengan mengalahkan petenis AS Jamie Loeb dengan skor 6-2, 6-0.



Wozniacki, runner up 2009 dan 2014, akan menghadapi Christina McHale dari AS atau Petra Kvitova asal Republik Ceko untuk memperebutkan satu tempat di 32 besar.



Adapun petenis peringkat dua dunia Roger Federer melaju ke putaran kedua AS Terbuka pada Selasa, dengan mengalahkan Leonardo Mayer asal Argentina dengan skor 6-1, 6-2, 6-2 di Stadion Arthur Ashe.



Federer, yang menyelamatkan lima math point saat memenangi pertemuan sebelumnya pada tahun lalu di Shanghai, selanjutnya akan berhadapan dengan Steve Darcis asal Belgia atau petenis Siprus Marcos Baghdatis.



Bintang Swiss berusia 34 tahun itu, yang mengincar mahkota Grand Slam ke 18nya, berpeluang meraih gelar AS Terbuka keenamnya dan menjadi juara kategori putra tertua dalam 45 tahun.



ANTARA