All New Kawasaki Ninja 250 Diluncurkan Lebih Murah dari CBR250RR

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan All New Kawasaki Ninja 250 akan menjadi pesaing Honda CBR250RR. "Kami secara resmi menghadirkan Ninja 250 terbaru bagi masyarakat Tanah Air. Hadirnya motor ini diharapkan mampu memanjakan konsumen setia Ninja," kata Michael Chandra Tanadhi, Deputy Head Sales and Promotion Division (KMI), di Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 18 November 2017