10 Tahun, 5,2 Juta Unit Honda Revo Terjual

New Honda Revo X dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp15,325 juta hadir dengan 2 pilihan warna yakni Cosmic White dan Quantum Black. Sementara itu New Honda Revo Fit dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta Rp13,625 juta dengan 3 pilihan warna yakni Neo Green, Raving Red dan Galaxy Blue. Model ini ditargetkan untuk terjual sebanyak 160 ribu unit per tahun.