AHM Rilis Honda Beat Pop Terbaru, Simak Spesifikasinya

TEMPO.CO , Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda BeAT POP eSP terbaru. Mengusung desain atraktif, New Honda BeAT POP eSP kini memiliki stripe Cool Pixel baru pada bodinya yang ramping dan lincah.

New Honda BeAT POP eSP ini diluncurkan dengan harga on the road (OTR) Jakarta senilai Rp14,72 juta untuk tipe CW, Rp14,92 juta untuk tipe CBS, dan Rp15,42 juta untuk tipe CBS-ISS. Secara total, Honda BeAT series ditargetkan mampu terjual sebanyak 1,9 Juta unit per tahun.