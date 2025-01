Habiskan Stok Kawasaki Ninja 250, Dealer Pertahankan Harga

“Sebelum dua kompetitor muncul, penjualan Ninja per bulan rata-rata 250 unit per bulan,” ujar Heri. Namun setelah sempat turun penjualannya, permintaan Ninja 250 di wilayah Yogya dan sekitarnya diklaim stabil di angka rata-rata 150 unit per bulan.



“Penjualan Ninja saat ini masih menguasai 80 persen untuk kelas 250 cc di wilayah Yogya dan sekitarnya,” ujarnya.



