Harga Gesits Buatan Garasindo Akan Dijual Maksimal Rp 17 Juta

TEMPO.CO, Surabaya - Garansindo, distributor sepeda motor listrik Garansindo Electric Scooter ITS (Gesits) akan menurunkan harga jual produknya yang awalnya akan dijual Rp20 juta per unit. "Harga nantinya antara Rp15 juta sampai Rp17 juta," kata Chief Operating Officer Garansindo Grup Harun Sjech saat peresmian Teaching Industri ITS oleh Kemenristekdikti di Surabaya, Jumat 15 Desember 2017.