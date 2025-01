Harga Kawasaki W175 Bocor, Ini Reaksi Main Dealer Yogyakarta

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Sumber Buana Motor Yogyakarta, selaku main dealer Kawasaki Motor, mengklarifikasi beredarnya sebuah penggalan surat terkait dengan harga sepeda motor baru Kawasaki seri W175 versi standar ataupun special edition. Kawasaki W175 akan menggunakan model retro atau klasik, serupa dengan Kawasaki W800 dan Kawasaki Estrella 250.



"Yang beredar itu hanya harga reng-rengan alias perkiraan. Jadi sifatnya sementara, bukan harga pasti, bisa berubah sewaktu-waktu," ujar General Manager PT Sumber Buana Motor Yogyakarta Heri Setyawan kepada Tempo, Senin, 13 November 2017.



Baca: Kawasaki Siapkan Ninja 125 2018, Ancam Suzuki GSX R125 di Eropa



Penggalan surat tentang harga W175 yang telanjur viral di berbagai media sosial itu sempat membuat jengah pihak Kawasaki karena khawatir konsumen salah tangkap. Potongan surat yang di-screen capture dan viral itu menyebutkan, di wilayah Yogyakarta, Kedu, dan Banyumas, harga sepeda motor yang mengusung model klasik retro itu dibanderol Rp 31.300.000 (on the road) untuk varian standar. Sedangkan varian special edition dibanderol Rp 32.500.000 (on the road) untuk wilayah yang sama. "Harga W175 yang pasti baru rilis saat launching 18 November 2017 nanti," kata Heri.



Baca: Ini Kekurangan Kawasaki Ninja 250 Baru Dibandingkan CBR250RR



Heri menuturkan bocornya harga Kawasaki W175 ke publik bermula saat ia bersama timnya membuat perkiraan harga sebagai gambaran konsumen, menyusul peluncuran sepeda motor itu pekan depan atau tepatnya 18 November 2017.



Terkait dengan foto potongan surat tentang harga yang beredar itu, Heri menuturkan, dalam surat tersebut sebenarnya juga disertakan keterangan yang menyatakan harga itu bisa berubah sewaktu-waktu. "Ketika harga pasti belum ada, kami juga belum bisa menentukan surat tanda jadi atau besaran persekot," ucapnya.



PRIBADI WICAKSONO