Honda CBR250RR Pakai Stang Underyoke, Kawasaki Ninja Tak Mau Ikut

TEMPO.CO, Jakarta - All New Kawasaki Ninja 250 tak mau ikut-ikutan tren penggunaan stang rendah atau under yoke untuk menampilkan kental nuansa balap. Sejumlah pabrikan latah menerapkan gaya balap pada motor hariannya, seperti Honda CBR250RR, All New Yamaha R15 dan Suzuki GSX-R150. Kawasaki Ninja tetap mengikuti versi lama dengan menggunakan stang jepit yang lebih tinggi dari kompetitor sehingga lebih nyaman.