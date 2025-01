Inden All New Honda PCX 150 Hari Ini, Dikirim Februari 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaja mengatakan AHM merilis All New Honda PCX 150 untuk memberikan pilihan kepada masyarakat Indonesia di kelas motor matic premium. Menurutnya, AHM ingin memberikan yang terbaik bagi konsumen. Saat ini, AHM sudah membuka pemesanan untuk All New Honda PCX 150.