Ini Perbandingan Spesifikasi Honda PCX vs Yamaha Nmax

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda PCX model 2018, Rabu, 13 Desember 2017 di K22 Bar, Jakarta Selatan. Model ini dijual di kisaran harga Rp 27 juta hingga Rp 30 juta.



Baca: AHM Rilis All New Honda PCX 150 Produksi Lokal, Simak Fitur Barunya