Januari-Agustus, Penjualan Toyota Hilux 4x4 Naik 92,7 Persen

Kali ini semua line up 4x4 menggunakan mesin seri yang lebih bertenaga, menggantikan seri sebelumnya 2 KD-FTV VNT. Penyegaran pada New Toyota Hilux lebih difokuskan pada line up 4x4, baik pada varian Double Cabin maupun Extra Cabin, 2 Oktober 2017. Dok. Toyota

Soerjopranoto menjelaskan, pergantian mesin dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan Hilux 4x4 di segmen private maupun komersial. “Pengguna di segmen ini lebih menyukai kendaraan dengan tenaga lebih besar dan desain yang lebih kokoh,” ujarnya.



Untuk menunjang kinerja mesin 2GDHI, transmisi diubah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran tenaga ke empat roda, yaitu dengan menggunakan model RC60 untuk transmisi manual dan AC 60 untuk transmisi otomatis 6-percepatan yang digunakan varian V. Semua line up Hilux 4x4 kini menggunakan velg dan roda berukuran 265/65 R17 sehingga lebih nyaman dikendarai dalam berbagai kondisi, baik on road maupun off road.



Suspensi pada New Hilux juga dikembangkan agar mampu menahan beban berat dan mampu melewati berbagai medan berat. Selain itu, semua varian Double Cabin 4x4 sudah dilengkapi dengan differential lock agar mampu digunakan untuk melaju di segala medan. Khusus pada varian V, terdapat fitur Hill Start Assist (HSA) yang berfungsi untuk mengatur kendaraan agar tidak meluncur saat turunan dan tidak mundur saat sedang menanjak.