Mahesa Nusantara Double Kabin Diubah Jadi Pick Up Butuh 5 Menit

Mahesa Nusantara menggendong mesin diesel 650 cc (dua silinder), daya 16,8 PS at 3600/12.5 KW at 3600, Torsi 29,7 Nm at 2600, Mahesa dapat mengangkut beban hingga 900 kilogram. Adapun kecepatan maksimalnya 55 kilometer per jam. Mahesa yang berukuran panjang 3,2 meter, lebar 1,58 meter, dan tinggi 1,85 meter itu dibanderol Rp 50 juta (pick-up), Rp 60 juta (kendaraan peralatan pertanian), dan Rp 70 juta (double cabin).