Modal Kawasaki Ninja 250 Menghadapi Honda CBR250RR di Ajang Balap

TEMPO.CO , Jakarta - Kawasaki Motor Indonesia (KMI) baru saja meluncurkan All New Kawasaki Ninja 250 . Motor baru ini digadang-gadang bisa berbuat banyak di balapan menggantikan varian lama yang sudah berusia 5 tahun.

Desain saluran airbox juga akan berpengaruh pada performa. Kini posisi airbox berada di bawah tangki sebelumnya berada di bawah jok pengendara. Desain ini akan mempermudah mekanik mengoprek All New Kawasaki Ninja 250 agar bisa lebih kencang.



