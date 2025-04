New Honda Revo X Diperkenalkan, Simak Perubahannya

Thomas Wijaya menjelaskan, penyegaran yang dilakukan pada Honda Revo terlihat pada front cover yang lebih berlekuk dengan sirip udara. Untuk memperkuat tampilan desain yang tajam dan agresif pada New Honda Revo X maupun New Honda Revo Fit, AHM juga memberikan penyegaran pada desain stripe dan desain dial panel meter yang kini semakin modern dan sporty. Simak: Honda Revo Tampil dengan Desain dan Warna Baru

Honda Revo memiliki kapasitas mesin 110cc yang dilengkapi teknologi PGM-FI, berpendingin udara, serta irit, tangguh dan mudah dalam perawatannya. AHM mengklaim, model ini dapat menjangkau 59,8 kilometer untuk 1 liter (metode ECE R40) menggunakan metode pengukuran EURO 3 (EURO 2 = 62,2 kilometer per liter). New Honda Revo X diluncurkan pada 9 Oktober 2017. Motor ini bersaing dengan Suzuki Smash dan Yamaha Vega. Honda melakukan penyegaran pada bagian depan dan melengkapinya dengan stripping baru.

Di sektor keselamatan, Honda Revo mengaplikasikan rem cakram depan untuk memberikan pengereman maksimal dan sistem kunci kontak berpengaman auto lock (Auto Secure Key Shutter) khusus di New Honda Revo X. Dari sisi fungsionalitas, model ini dilengkapi dengan fitur tangki bahan bakar yang memiliki kapasitas hingga 4 liter. Bagasi luas ini dapat menyimpan ‎berbagai kelengkapan pengendara.



New Honda Revo X dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp15,325 hadir dengan 2 pilihan warna yakni Cosmic White dan Quantum Black. Sementara itu New Honda Revo Fit dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta Rp13,625 dengan 3 pilihan warna yakni Neo Green, Raving Red dan Galaxy Blue. Model ini ditargetkan untuk terjual sebanyak 160 ribu unit per tahun.