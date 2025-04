Saingi Suzuki Satria F150, Honda Luncurkan New Sonic 150R

New Honda Sonic 150R warna Aggresso Matte Black dan Honda Racing Red dipasarkan dengan harga on the road (OTR Jakarta) Rp 22,3 juta sementara itu warna Energetic Red dan Activo Black dipasarkan dengan harga OTR Rp 21,9. “Kami menargetkan penjualan New Honda Sionic sebanyak 40 ribu unit per tahun,” ujar Thomas Wijaya.