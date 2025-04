Suzuki Ajak Konsumen Nonton MotoGP Sepang

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan 70 nama pemenang nonton MotoGP Sepang 2017. 70 pemenang itu merupakan nama-nama konsumen pembeli sepeda motor Suzuki All New Satria F150, GSX-R150 maupun GSX-S150 periode 1 Juli hingga 15 September 2017. 70 orang yang menjadi pemenang program merupakan konsumen Suzuki yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Jakarta, Balikpapan, Riau, Surabaya, Tomohon, Gowa, dan kota-kota lainnya.



Sales & Marketing 2W Dept. Head PT. SIS Yohan Yahya mengatakan program Suzuki Ready to MotoGP 2017 merupakan program yang dapat memberikan value lebih banyak dan berkesan bagi konsumen. “Kami himbau kepada para pemenang untuk bisa mempersiapkan diri bertemu Team Suzuki Ecstar MotoGP di Sepang, Malaysia,” kata Yohan dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 25 September 2017.



