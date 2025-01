Test Drive Wuling Cortez: Mesin Bertenaga Berjibun Fitur Premium

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors secara resmi mengumumkan produk MPV kedua mereka yaitu Wuling Cortez pada acara ‘Media First Impression and Year End Gathering’ di kawasan Sentul, Jawa Barat. Pada acara tersebut, Wuling membagi kesempatan untuk 28 awak media yang hadir, termasuk Tempo, untuk mencoba Wuling Cortez secara perdana di Sirkuit International Sentul.



