TEMPO.CO, Jakarta - Tanda Pagar #SaveMaryJaneVeloso menduduki peringkat kedua dalam daftar trending topic dunia di Twitter pada Selasa sore, 28 April 2015. Mary Jane Fiesta Veloso merupakan buruh migran yang diyakini dijadikan kurir oleh sindikat narkoba untuk mengantar heroin dan kini menghadapi eksekusi hukuman mati. Di Twitter, Presiden Joko Widodo menjadi sasaran netizen.



Misalnya cuitan Ryan Midel melalui akun ‏@RyanMRRosales. “Why not use your time finding the drug dealer instead of executing the innocent person. She doesn't deserve this. #SaveMaryJaneVeloso,” katanya.



Sejak Mary Jane ditangkap pada 2010, hingga kini belum ketahuan siapa pemasok narkoba yang disimpan di kopernya. Lima tahun berlalu, Mary Jane malah akan dieksekusi mati. Menurut Ryan Midel, Mary Jane tak seharusnya menerima hukuman itu.



Cuitan Ryan Midel itu menyita banyak perhatian. Buktinya, kata-katanya dicuit ulang hingga 69 kali dan difavoritkan 79 kali. Tentu jumlah tersebut masih bisa bertambah.



Pemilik akun ‏@TABAtubbies_ menyuarakan protes atas kasus Mary Jane dengan cara berbeda. “I don't care about your laws. But do you even investigate what happened behind that? Do you? oh please #SaveMaryJaneVeloso,” cuitnya. Hingga kini Kejaksaan Agung memang tidak mengusut pemasok narkoba yang dibawa Mary Jane tersebut.



Protes atas rencana eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane semakin keras setelah Maria Kristina Sergio menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina. Bagi sejumlah aktivis, penyerahan diri Maria itu dianggap sebagai babak baru bagi Mary Jane karena bisa menjadi jalan untuk melepaskan diri dari jeratan hukuman mati.



Maria Kristina diduga kuat sebagai orang yang merekrut Mary Jane. Maria dikabarkan menyerahkan diri karena takut setelah namanya disebut-sebut sebagai orang yang terlibat dalam penyelundupan narkoba oleh Mary Jane ke Indonesia.



MUHAMAD RIZKI