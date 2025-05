100 Hari Bekerja, Beredar Meme Sindiran ke Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki seratus hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemimpin itu mendapat 'hadiah' meme dari masyarakat. Sayangnya gambar-gambar itu lebih banyak berupa sindiran dari kebijakan yang dibuat oleh Jokowi dan jajarannya.



Beberapa meme yang tersebar di antaranya adalah meme cover majalah Time dengan gambar wajah Jokowi berjudul 'A New Hopeless'. Judul yang berarti putus asa yang baru itu adalah sindiran dari judul cover yang sempat dicetak saat pilpres berjudul 'A New Hope' atau sebuah harapan baru.



Meme lain adalah gambar Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang berada di jeruji besi. Tulisan pada gambar itu pun berjudul 'Masa Kapolri Dibui! Kami butuh Kapolri bukan tersangka korupsi'. Gambar itu menyindir konflik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun sehari kemudian KPK mengumumkan Budi menyandang status tersangka atas kasus rekening gendut. (Baca: 100 Hari Jokowi-JK, Din: Jauh Panggang dari Api)



Ada pula meme berlatar putih dengan gambar wajah Presiden Jokowi. Tulisan yang tertera pada meme itu pun adalah 'Ke mana Presiden Kita'. setiap huruf awal judul itu berwarna merah yang bila disandingkan menjadi KPK yang seharusnya berarti Komisi Pemberantasan Korupsi.



Niat Jokowi yang hendak membuat tol laut pun disindir oleh masyarakat melalui meme. Dalam gambar itu terlihat Gerbang Tol Pluit 3 yang tergenang air akibat banjir dengan judul di bawahnya 'Alhamdulillah TOL LAUT Ternyata Sudah Selesai Dibangun. Terima Kasih Jokowi'. Genangan air itu dianggap sebagai laut yang sudah dibuat pintu tolnya.



Meme lain lagi tersebar di dunia maya menyindir pemerintahan Jokowi. Dalam meme itu, tertulis ciri-ciri Presiden Indonesia dari pertama, Soekarno hingga ketujuh, Joko Widodo. Gambar itu menyindir bercerita tentang perempuan dan menyindir Jokowi yang terkesan terlalu tunduk pada ketua partai pendukungnya Megawati. Pada gambar berlatar hitam itu tertulis 'Presiden Pertama: Penakluk Perempuan, Presiden Kedua: Setia pada Perempuan, Presiden Ketiga: Tak punya anak Perempuan, Presiden Keempat: Tak lihat Perempuan, Presiden Kelima Perempuan, Presiden Keenam: Hormat pada Perempuan, Presiden Ketujuh: Terserah Mama Puan'. (Baca: Mau Gulingkan Presiden Jokowi? Ini Peluangnya)



Terakhir, ada pula meme dengan gambar Presiden Jokowi yang sungkem kepada ibunya, Sudjiatmi. Dalam meme itu tertulis 'Nak, kerja yang amanah yaa. Turuti pesan ibumu, jangan dengerin ibu Budi. Eling ya nak'.



Jokowi tidak mendapat nilai terlalu bagus dari masyarakat dalam seratus hari pemeritahannya. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, bahkan hanya memberikan nilai enam untuk hasil kerja pasangan Jokowi-JK ini selama tiga bulan lebih. "Kekecewaaan masyarakat yang paling parah itu karena Jokowi belum terlihat mampu menunjukkan leadership-nya dengan jelas," katanya saat dihubungi Kamis, 29 Januari 2015. Selain itu, Djayadi mengatakan Jokowi juga belum menunjukkan ketegasannya melawan korupsi.



MITRA TARIGAN



