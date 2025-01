150 Pemuda dari 21 Negara Belajar Toleransi di Jombang

Kondisi di Jombang tersebut sejalan dengan tema yang diusung AYIC 2017 yakni Tolerance in Diversity for A World Harmony atau toleransi dalam keberagaman untuk perdamaian dunia. “Tema ini juga sejalan dengan semboyan negara kita yakni Bhinneka Tunggal Ika,” kata Fachir. Kegiatan AYIC ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ASEAN ke-50 atau setengah abad.

