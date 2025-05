16 Penerbangan Terakhir Haji Reguler Berangkatkan Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sub Bagian Informasi Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Affan Rangkuty mengatakan kloter terakhir jemaah haji sudah diberangkatkan hari ini. “Keenam belas kloter itu berasal dari 13 kloter penuh dan tiga kloter gabungan,” katanya melalui pesan singkat, Kamis, 17 September 2015.



Affan memastikan tidak ada jemaah haji reguler yang tertinggal atau tertunda keberangkatannya. Ia mengatakan 16 kloter itu diperkirakan akan tiba di Mekah pada hari ini Kamis 17 September hingga esok hari, 18 September 2015.



Affan menjelaskan, dari tiga belas kloter penuh yang berangkat terakhir, mereka terdiri dari dua kloter embarkasi Jakarta-Pondok Gede, yaitu kloter JKG 38 dengan 455 jemaah, dan kloter JKG 39 dengan 433 jemaah. Lalu ada tiga kloter dari embarkasi Solo, yaitu kloter SOC 71 dengan jumlah 360 jemaah. Lalu kloter SOC 72 dengan 360 jemaah, dan kloter SOC 73 denga jumlah 360 jemaah.



Ada pula tiga kloter dari embarkasi Surabaya. Kloter SUB 62 dengan 450 jemaah, kloter SUB 63 dengan 450 jamaah serta kloter SUB 64 dengan 326 jemaah. Tiga kloter lain berasal dari embarkasi Jakarta – Bekasi. Kloter JKS 66 dengan 450 jemaah. Kemudian kloter JKS 67 dengan 450 jemaah. Lalu kloter JKS 68 dengan 278 jemaah.



Satu kloter masing-masing dari embarkasi Aceh dan embarkasi Makassar. Kloter BTE, dari Aceh berjumlah 393 jamaah. Kloter UPG 26 dari Makassar berjumlah 455 jemaah.



Ada pula tiga penerbangan terakhir yang terdiri dari gabungan dari beberapa kloter. Penerbangan pertama terdiri dari gabungan kloter BDJ 12 dengan 230 jemaah, kloter KNO 18 dengan 47 jemaah, dan kloter BTJ 09 dengan 53 jemaah. Ketiga kloter itu berjumlah 330 jemaah.



Penerbangan kedua yang juga terdiri dari beberapa kloter, terdiri dari gabungan kloter SOC 74 dengan 360 jemaah, kloter SOC 75 dengan 65 jemaah, dan JKG 40 dengan 85 jemaah. Ada 510 jemaah yang berangkat penerbagan ini.



Penerbangan kloter terakhir yang berasal dari tim gabungan terdiri dari kloter UPG 27 dengan 165 jemaah dan kloter LOP 11 dengan jumlah 144. ”Total jemaah penerbangan ini ada 309 orang,” kata Affan.



MITRA TARIGAN