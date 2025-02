4 Sosok di Balik Film Dokumenter Dirty Vote yang Rilis Setahun Lalu

Bivitri Susanti adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera yang aktif dalam kajian hukum dan kebijakan. Bivitri meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1999) dan Master of Laws dari Universitas Warwick, Inggris (2002), dengan predikat with distinction melalui beasiswa The British Chevening Award.