Aksi 313, Ini Rute ke Istana Negara Untuk Dialog Presiden Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Umat Islam (FUI) mengatakan aksi massa pada tanggal 31 Maret 2017 (313) akan dimulai dari masjid Istiqlal dan berakhir di depan Istana Negara. Aksi ini juga nanti akan long march mengitari Monumen Nasional.



"Aksi longmarch dari Masjid Istiqlal ke Istana. Rute yang diambil adalah Jalan Merdeka Timur, belok kanan ke Kedubes AS di Jalan Merdeka Selatan, melewati Balai Kota. Di patung kuda, belok kanan ke Jalan Merdeka Barat, sampai ke depan Istana," kata Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khaththath, di konferensi pers di Masjid Al Baiturrahman, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Maret 2017.

Menurut Al Khaththath, aksi ini akan diawali dengan ibadah Salat Jumat di Masjid Istiqlal. Usai salat, baru massa aksi akan mulai bergerak ke arah istana lewat rute tadi. Di depan istana, Al Khaththath mengatakan massa akan menyampaikan aspirasi dan berusaha bertemu presiden langsung.



"Mudah-mudahan istana mau dibuka pintunya untuk memberi kesempatan delegasi para peserta aksi berdilog dengan pak presiden menyampaikan tuntutan umat rakyat Indonesia," kata dia.



Rencananya, aksi ini akan berakhir pada pukul 17. 00 WIB. Al Khaththath mengatakan para peserta nanti akan bubar dengan sendirinya. Namun ia mengatakan mereka tidak akan langsung pulang, namun akan ibadah salat magrib berjamaah di Masjid Istiqlal.

Aksi besok masih menuntut agar Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama agar dicopot dari jabatannya. Selain itu mereka juga meminta Ahok, sapaan Basuki, agar ditangkap.



FUI menilai Ahok telah menistakan agama. Apalagi saat ini status telah menjadi terdakwa dan sidangnya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka menilai Ahok mendapat keistimewaan yang tak seharusnya diberikan.



EGI ADYATAMA

