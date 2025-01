Alasan Amerika Serikat Tolak Panglima TNI, Ini Kata Menlu Retno

“Saya tidak mau memberikan komentar,” kata Menlu Retno kepada Tempo, di kampus STIKOM-LSPR Jakarta, Selasa sore, 24 Oktober 2017. Pernyataannya itu disampaikan Menlu Retno seraya memberikan tanda silang dengan kedua jarinya, usai memberikan seminar Asean Talks mengenai “Indonesia’s Diplomacy for Unity and Centrality of Asean” di hadapan dosen dan mahasiswa.