Alasan Dedi Mulyadi Minat Ajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Jadi Penasihat

Ignasius Jonan lahir pada tanggal 21 Juni 1963 di Singapura ia menyelesaikan pendidikan Sarjana di jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Jonan melanjutkan pendidikannya di bidang Hubungan Internasional dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University dan meraih gelar Master of Arts.