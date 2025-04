Alasan PT TMJ Terapkan Satu Jalur di Tol Semarang-Solo Akhir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - PT Trans Marga Jawa Tengah (TMJ) kembali menerapkan skema satu jalur atau one way lokal di sepanjang jalan tol Semarang-Solo untuk mengatasi kemacetan kendaraan di saat puncak arus balik lebaran 2025. Puncak arus balik lebaran diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini.

Direktur Utama PT TMJ Prajudi mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan diskresi dari Kepolisian Republik Indonesia. “PT Trans Marga Jateng menjalankan diskresi kepolisian dengan melakukan rekayasa lalu lintas kendaraan arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah dengan memberlakukan one way lokal di kilometer 459 Gerbang Tol Salatiga Jalan Tol Semarang-Solo hingga kilometer 419 Gerbang Tol Banyumanik pada pukul 14.26 WIB,” kata Prajudi, yang dikutip dari keterangan resminya, Sabtu, 5 April 2025.

Sebelumnya, penerapan satu jalur lokal juga sempat diterapkan di Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C untuk menghindari penumpukan kendaraan pada arus balik lebaran 2025. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan skema one way lokal mulai pukul 09.56 WIB, hari ini.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan one way lokal diberlakukan dari kilometer 425 Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C menuju kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.