TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. mengatakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto Putro dan koleganya diduga menerima suap US$ 15 ribu (setara Rp 200 juta) dan Sin$ 5 ribu (setara Rp 50 juta). Menurut dia, duit diberikan pengacara dari kantor advokat Otto Cornelius Kaligis, M. Yagari Bhastara Guntur alias Geri.



"Uang US$ 5 ribu dolar ditemukan saat penangkapan. Saat pemeriksaan, TIP mengatakan masih ada uang lagi di ruangannya. Penyidik kembali ke kantor PTUN, menemukan uang US$ 10 ribu dan Sin$ 5 ribu," kata Johan di kantornya, Jumat, 10 Juli 2015. Menurut dia, duit itu diberikan kepada Tripeni, dua hakim lainnya yakni Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, serta panitera Syamsir Yusfan.



Setelah pemeriksaan intensif di Polres Medan, ujar dia, penyidik menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan kelima orang tersebut. "Sebagai pemberi diduga adalah MYB, dia pengacara."



Adapun sebagai penerima, "Ada hakim TIP, AF, DG, dan panitera SY," ujar Johan. Menurut Johan, pemberian duit berkaitan dengan kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan yang diajukan pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis. Gugatan di PTUN dilakukan untuk menguji kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menerbitkan surat perintah penyelidikan atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial provinsi setempat. Adapun Fuad memberi kuasa kantor advokat OC Kaligis dalam persidangan tersebut.



Atas perbuatannya, Geri disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.



Tripeni sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c, atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Adapun Amir Fauzi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau c, atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Dermawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c, atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Sedangkan Syamsul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



KPK menangkap Tripeni, Syamsul, Geri, Dermawan, dan Amir di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Kamis siang. Tripeni dicokok penyidik KPK setelah menerima duit dari Geri. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Sumatera Utara, penyidik membawa Tripeni dan lainnya ke Jakarta kemarin malam. Mereka tiba di gedung KPK sekitar pukul 00.00 WIB.



OC Kaligis membantah menyuruh anak buah memberi duit ke hakim. Dia mengakui pernah beracara di Medan saat membela klien dalam urusan sengketa lahan di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Tapi itu sudah lama terjadi dan saya menang. Jadi buat apa saya memberi duit? Tolong ini di-clear-kan," ujar Kaligis saat dihubungi, Kamis, 9 Juli 2015.



LINDA TRIANITA | MUHAMAD RIZKI



