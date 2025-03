Anggota Komisi IV DPR Kritik Menhut yang Tempatkan Kader PSI di Struktur FOLU Net Sink

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo mengkritik Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menempatkan kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Ia menilai organisasi yang fokus di pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim harus diisi figur profesional.