Arus Balik. Lebih 97 Ribu Kendaraan Lewati Tol Cipali

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 97 ribu kendaraan telah melewati ruas tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) menuju Jakarta selama arus balik pada Ahad, 6 April 2025 hingga pukul 18.00 WIB. “Dengan rata-rata 5,4 ribu kendaraan melintas per jamnya. Arus lalu lintas one way juga terpantau ramai dan lancar di kedua jalur,” tutur Ardam Rafif Trisilo, Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ahad, 6 April 2025.