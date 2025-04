AS Soroti Mangga Dua Jadi Tempat Barang Bajakan, Pramono: Urusan Pemerintah Pusat

TEMPO.CO , Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Dalam laporan yang menjadi dasar penambahan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump itu, USTR menyoroti Pasar Mangga Dua sebagai sentra barang bajakan .

USTR sebelumnya mengklaim perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga US$ 17,9 miliar pada 2024. Angka ini naik 5,4 persen atau US$ 923 juta dari tahun 2023. Indonesia pun dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen.

Salah satu masalah yang disoroti pemerintah AS adalah peredaran barang ilegal di Indonesia. USTR menyoroti minimnya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap properti intelektual yang ditunjukkan dengan maraknya kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Bahkan, laporan ini secara spesifik menyorot Pasar Mangga Dua di Jakarta yang masuk ke dalam daftar Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy 2024.