Jika Bakamla Menjadi Lembaga Tunggal Pengaman Laut

RENCANA pemerintah membentuk sea and coast guard (penjaga laut dan pesisir) atau lembaga yang mengurus keamanan kawasan perairan membuat Laksamana Madya Irvansyah semringah.

Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla itu menilai rencana tersebut bisa memperkuat peran lembaganya dalam menjaga keamanan kawasan laut . “Bakamla itu embrio sea and coast guard Indonesia,” katanya kepada Tempo, Kamis, 13 Februari 2025.

Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan selama ini setiap lembaga berpegang pada aturan soal tugas dan wewenang masing-masing. Karena itulah pemerintah mengusulkan pembentukan sea and coast guard. “Perlu ada satu lembaga yang menjadi koordinator untuk mengatasi persoalan tersebut,” ujarnya.

Posisi tersebut dinilai Frederik justru membuat Bakamla tidak strategis. “Sea and coast guard idealnya diisi oleh semua unsur, tidak bisa hanya TNI," kata dia.

Menurut anggota lain Komisi I, Tubagus Hasanuddin, bila Bakamla didapuk menjadi sea and coast guard, perlu ada pembenahan organisasi terlebih dulu. “Supaya semua tugas bisa dijalankan secara integratif,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Co-founder Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengingatkan sea and coast guard memerlukan unsur penyidik dari kepolisian ataupun lembaga nonmiliter yang memiliki kapasitas menegakkan hukum. “Kalau dijalankan oleh unsur militer saja, bisa problematik dan memunculkan ego sektoral yang lebih besar,” ucapnya.