Batal Jadi Tersangka Korupsi, Setya Novanto Di-bully Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah status tersangkanya dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setya Novanto menjadi bulan-bulanan netizen. Pengguna media sosial Twitter beramai-ramai mencuitkan tagar #ThePowerofSetNov. Tagar itu berisi sindiran atas kesaktian Setya dalam menghindari jeratan hukum.



Berdasarkan pantauan Tempo, tagar itu bermula ketika salah seorang pengguna Twitter, Ikram Marki, mencuitkannya melalui akun @ikramarki. "Setya Novanto kalo duduk, duduknya di pelaminan," katanya.



Sontak netizen lain berlomba-lomba mencuitkan tagar tersebut. "Setya Novanto maling ayam, ayamnya yang digebukin warga," ujar salah seorang netizen, Natalina Whiga, melalui akun @zonatalina.



"Setya Novanto kalo kejedot tembok, temboknya yang benjol," ucap Hafidin Affan lewat akun @haffidfan.



Aldo Tobing, melalui akun @aldotobing, ikut mencuit, "Setya Novanto ikut uji nyali, setannya yang kesurupan." Akun @anangmaul milik netizen lain, Anang Maulana, bahkan menciptakan alamat surat elektronik untuk Setya Novanto. "Emailnya Setya Novanto: [email protected]," tuturnya.



Tak hanya menulis kalimat, akun @igneelicious mengunggah gambar sindiran terhadap Setya, lengkap dengan tagar #ThePowerofSetNov. Dalam gambar itu, terlihat seorang perempuan berbaring di kasurnya menirukan foto Setya yang tengah dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.



Perempuan itu mengenakan sepasang earphone di hidungnya menyerupai alat bantu pernapasan. Di sebelahnya, tergeletak laptop putih bergambar detak jantung menyerupai alat elektrokardiograf atau EKG. Foto itu dilengkapi dengan kalimat berbunyi, "How to be Setya Novanto versi low budget."



ZARA AMELIA



