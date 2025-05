TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memilih irit bicara saat keluar dari gedung Badan Reserse Kriminal Polri seusai menjalani pemeriksaan dugaan pencemaran nama baik pada Kamis, 16 Juni 2016. Ketika dicegat awak media, Saut langsung berjalan ke mobil yang menjemputnya. Ia ditemani staf Biro Hukum KPK. "Pokok materialnya tanya ke penyidik aja, ya. Saya jalan, ya. Terima kasih, ya," kata Saut.



Hari ini, Bareskrim memeriksa Saut terkait dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik lembaga Himpunan Mahasiswa Islam. Perkara ini berawal dari ucapan Saut di acara talk show sebuah televisi swasta nasional, Mei lalu. Ketika itu, Saut menyatakan anggota HMI yang pintar bisa saja menjadi korup saat memegang jabatan penting.



Saut menjalani pemeriksaan selama 3 jam, mulai pukul 08.00 hingga 11.00. Ia dicecar sepuluh pertanyaan.



Dia mendatangi Bareskrim lebih awal dibanding jadwal pemeriksaan yang direncanakan, yakni pada pukul 10.00. Mengenai hal ini, Saut enggan berkomentar banyak. Saut hanya mengatakan ia tidak berniat menyembunyikan pemeriksaannya itu dari awak media. "No no no, enggak rahasia. Saya dari jam 8 udah di sini, kok," ucap Saut.



Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Komisaris Besar Umar Fana mengatakan tidak masalah jika Saut datang lebih awal atau telat. Yang penting, Saut memenuhi agenda pemeriksaan. Umar menambahkan, Saut akan diperiksa kembali. "Pemeriksaan hari ini belum masuk ke pokok perkara. Masih jauh ke pokok perkara," tuturnya.



ISTMAN MP