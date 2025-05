BMW M2 Coupe Rp 1,3 Miliar, Berikut Keistimewaannya

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia memperkenalkan model terbaru dari lini M, M2 Coupe, yang digadang-gadang memenuhi kebutuhan di segmen mobil sport ringkas berperforma tinggi di Jakarta, Kamis 27 April 2016 lalu.



"BMW M2 Coupe menjadi entry level baru lini BMW M, sekaligus menjadi nomor yang bukan hanya kompetitif di lintasan balap namun cocok untuk digunakan di jalanan Jakarta yang cukup padat," kata Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Karen Lim.



M2 Coupe ditawarkan dengan harga Rp1,349 miliar untuk off the road, sementara untuk on the road bisa mencapai Rp1,5 miliar, namun dengan banderol tersebut mobil itu menjadi yang termurah sekaligus entry level bagi lini BMW M.



Dibalut desain khas seri BMW M yang tajam, M2 Coupe menggunakan pelek alumuniam 19 inci bergaya double-spoke serta knalpot ganda, sementara di bagian dalam disemati antara lain gaya Alcantara pada pegangan pintu beserta rem tangannya.



Dapur pacu M2 Coupe menggunakan mesin TwinPower Turbo enam silinder segaris berkapasitas 3 liter yang mengeluarkan tenaga hingga 370 hp dan torsi 465 Nm dari tingkat putaran mesin 1.400 rpm hingga 5.560 rpm, dilengkapi fungsi overboost untuk melonjakkan torsi hingga 500 Nm pada putaran mesin 1.450-4.750 rpm.



Mesin bertransimisi tujuh percepatan BMW M Double Clutch Transmission dengan Drivelogic tersebut mencapai kecepatan 100 km per jam hanya dalam waktu 4,3 detik.



M2 Coupe memiliki tingkat konsumsi bahan bakar minyak 12,7 km per liter dan gas buang CO2 185 gram per km.



M2 Coupe akan mulai tersedia di jaringan penjualan resmi BMW Group Indonesia pada Mei 2016.



"Sudah ada pemesan dan pengiriman kami akan lakukan dalam waktu dekat," kata Kepala Komunikasi Perusahaan BMW Group Indonesia Joddie O'Tania.



Mobil tersebut diimpor secara utuh (CBU) dari Jerman.

ANTARA