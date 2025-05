BPOM Temukan 50 Obat Kuat Pria yang Berbahaya, Ini Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan temuan 50 obat tradisional dan suplemen kesehatan bagi pria yang mengandung bahan kimia obat (BKO), Senin, 24 Agustus 2015. Dalam temuan tersebut, obat dan suplemen itu teridentifikasi mengandung BKO yang didominasi sildenafil dan turunannya (98,5 persen).



“Kami telah menemukan obat tradisional dan suplemen kesehatan bagi pria yang teridentifikasi mengandung sildenafil dan turunannya. Kandungan sildenafil ini dapat menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran, stroke, serangan jantung, bahkan kematian,” ujar Kepala BPOM Roy Sparingga.



Dari 50 obat tradisional dan suplemen kesehatan yang ditemukan itu, 25 di antaranya merupakan produk tidak terdaftar (ilegal) serta beberapa produk asing. Untuk kepentingan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, BPOM mengumumkan 50 merek obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung sildenafil dan turunannya. Berikut ini daftarnya:



1. Enjoy, produksi PT Harsen Laboratories, Jakarta

2. Erefit, produksi PT Dipa Pharmalab Intersains, Majalengka

3. Ever Joy, produksi PT Harsen Laboratories, Jakarta

4. Everon, produksi PT Alomampa Persada, Jakarta

5. Gagah Perkasa, produksi PT Herbalindo Mandiri Sentosa, Tangerang

6. Jakurek, produksi PT Akar Pinang, Jawa Barat

7. Jamparing, produksi PT Akar Pinang, Jawa Barat

8. Kuntala, produksi PT Akar Pinang, Jawa Barat

9. Lanza, produksi PT Herbalindo Mandiri Sentosa, Tangerang

10. LT, produksi PT Mahkotadewa Indonesia, Jakarta

11. Maca MX, produksi PT Bae Orbit Senusantara, Jakarta

12. Magra, produksi PT Bae Orbit Senusantara, Jakarta

13. Maxio, produksi PT Midix Graha Farma, Sukabumi

14. Mencap, produksi PT Alomampa Persada, Jakarta

15. Milado, produksi PT Akar Pinang, Jawa Barat

16. Neolaqi, produksi PT Mahkotadewa Indonesia, Jakarta

17. New Prozos, produksi PT Saraka Mandiri Semesta, Bogor

18. Pasangma, produksi PT Dipa Pharmalab Intersains, Majalengka

19. Pinaksi, produksi PT Akar Pinang, Jawa Barat

20. Pinakso, produksi PT Akar Pinang, Jawa Barat

21. Purwoceng Xtra, produksi industri Jamu Cap Jago, Semarang

22. Reksicap, produksi PT Alomampa Persada, Jakarta

23. Soprima, produksi PT Puspa Pharma, Jakarta

24. Sparta X, produksi PT Dipa Pharmalab Intersains, Majalengka

25. Tricajus, produksi Solar Victory Sdn Bhd Malaysia yang diimpor PT Trimac Indonesia Mulia

26. 3 Kuda, produksi PJ Pasuma X, Jawa Tengah

27. Gali Gali Xtra Strong, produksi PT Intigo Abadi Indonesia

28. Gali Strong, produksi PT Intigo Abadi Indonesia

29. Gatot K-Ca Ginseng, produksi PT HD Jaya Indonesia

30. Gatot K-Ca Khusus untuk Pria, produksi PT HD Jaya Indonesia

31. Gula-Gula Obat Kuat & Tahan Lama, produksi PT Mandra Guna Sakti, Surabaya

32. Jaguar Black, produksi PT Macan Kumbang, Jawa Barat

33. Jakarta Bandung kapsul, produksi PT Jamu Moro Sehat, Jawa Tengah

34. Caissar, produksi PT Sinar Bulan, Probolinggo

35. Jamu Kuat Urat Naga, produksi PT Onta Mas, Jawa Tengah

36. Kuda Sumbawa Obat Kuat dan Tanah Lama, produksi PT Kuda Sumbawa Indonesia

37. Max Jozz, produksi PT Neurotransmiter Indonesia

38. Obahma, PJ Semar Mesem Solo

39. Obat Kuat dan Tahan Lama Purbax, PJ Purba Dua Lima Jakarta

40. Obat Kuat dan Tahan Lama Obaku, PJ Madura Sakti Indonesia

41. Obat Kuat dan Tahan Lama Urat Halus, PJ Makassar

42. Power Sex Extra Stronge, produksi Bina Perkasa Lab, Malang

43. Reksicap Gold, produksi PT Alomampa Persada, Jakarta

44. Shiatsu, PJ Sukses Abadi, Medan

45. Super Jiwo 88, PJ Citra Jaya Abadi, Jawa Tengah

46. Top Sex Obat Kuat & Tahan Lama, PJ Sari Kuat

47. Emperor Huang Saint Medicine dari Cina

48. Le Produit de Aprodisiaque

49. Nangen Zengzhangsu, produksi Hebei Liquan Bio Engineering Co, Ltd

50. Obat Kuat Jet Lee dari Cina



DELA FAHRIANA H