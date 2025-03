Cerita Disabilitas Netra Ikut UTBK SNBT, Ruang Ujian Terpisah hingga Kesulitan Memahami Soal

Perbesar

Petugas saat melakukan pengawasan sebelum dimulainya pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Hari pertama pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 di dua lokasi kampus Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) tersebut diikuti 630 orang peserta per sesi dan 1.260 orang peserta per hari di kampus UPNVJ Pondok Labu, serta terdapat 200 orang peserta per sesi dan 400 orang peserta per hari di kampus UPNVJ Limo. UTBK dijadwalkan berlangsung pada 30 April, dan 2-7 Mei 2024 untuk gelombang pertama. Sedangkan, gelombang kedua dilaksanakan pada 14-20 Mei 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis