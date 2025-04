Cerita Korban Pelecehan Seksual Dokter Obgyn di Garut

TEMPO.CO , Jakarta - Pada 10 Juni 2024, AM, seorang perempuan muda yang tengah mengandung anak pertamanya, melangkah masuk ke sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Kehamilannya saat itu menginjak usia 12 minggu. Hari itu, ia telah membuat janji untuk melakukan pemeriksaan kandungan dengan ultrasonografi (USG) dengan dokter spesial kandungan, Muhammad Syafril Firdaus, dokter yang belakangan menjadi tersangka kasus pelecehan seksual .

AM datang ke klinik itu atas rekomendasi temannya. Menurut temannya, dokter itu teliti dan informatif. AM pun datang ke klinik bersama suaminya, sebagaimana biasa setiap kali ia melakukan pemeriksaan kehamilan.

Namun, peristiwa buruk yang meninggalkan trauma bagi AM terjadi. "Aku kesal, sakit hati kalau ingat kejadian ini. Aku tidak menyangka pasien yang awam malah diperlakukan seperti ini oleh dokter obgyn," ujar AM kepada Tempo, Rabu, 16 April 2025.

Apa yang terjadi kemudian, menurut AM, sangat jauh dari praktik medis yang layak. Setelah memeriksa dengan alat USG, dokter tersebut meremas bagian dadanya. “Awalnya yang aku keluhkan yang kiri, tapi kelamaan yang kanan juga mesti diperiksa katanya," ujarnya.

Tindakan itu dilakukan cukup lama hingga AM merasa risih. Meski sudah merasa risih, AM mengatakan ia masih belum menaruh curiga pada tindakan dokter tersebut.

Hal yang membuat AM makin terpukul, aksi tak senonoh itu terjadi saat ia didampingi oleh suami. “Suami mungkin enggak ngeh karena disuruh fokus ke layar USG,” kata dia.

Bahkan, seorang asisten bidan sempat beberapa kali melihat tindakan tersebut, namun tidak bisa berbuat banyak. AM menduga sang dokter sengaja menyuruh asisten keluar masuk ruangan dengan alasan mengisi catatan kehamilan agar bisa beraksi tanpa saksi.

“Bisa dicek CCTV kalau masih ada. USG-nya hampir 45 menit. Itu bukan USG fetomaternal, cuma USG biasa," kata AM.

Setelah pemeriksaan berakhir, dokter tersebut meminta foto bersama AM. Dokter tersebut juga meminta nomor WhatsApp AM dengan alasan ingin mengirimkan hasil fotonya. AM mengira itu wajar. Namun, pesan-pesan pribadi yang dikirimkan setelahnya membuatnya makin yakin bahwa ada yang tidak beres.