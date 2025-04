Daftar Nama Penerima Beasiswa Indonesia Maju Dihilangkan dari SK, Begini Penjelasan Kemendikti

Adapun siswa kedua, Burhani menambahkan, dibatalkan karena Letter of Acceptance (LoA) yang disetorkan oleh siswa kepada Kemendiktisaintek berbeda dengan LoA yang sebenarnya dia dapatkan. Di mana LOA yang disetorkan berasal dari University of Pennsylvania, sementara yang sebenarnya siswa itu peroleh berasal dari University of British Columbia.