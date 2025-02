Dasco Kunjungi Pangkalan dan Sub Pangkalan Elpiji 3 Kg di Palmerah

TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecek ketersediaan stok hingga kondisi pangkalan elpiji 3 kilogram (kg) di Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis pagi, 6 Februari 2025. Pada kunjungan itu, ia mendatangi dua pangkalan elpiji dan dua warung pengecer yang sudah beralih menjadi sub pangkalan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini lalu berjalan ke pangkalan dan sub pangkalan lain bersama Anggia dan Andre. Menurut Dasco, kunjungan ini dalam rangka memastikan kelancaran distribusi elpiji 3 kg.

Dasco mengatakan harga elpiji di pangkalan dan sub pangkalan yang ia kunjungi sudah sesuai. Pangkalan menjual ke sub pangkalan seharga Rp 16 ribu sementara sub pangkalan menjual kembali seharga Rp 19 ribu.