Debat Calon Gubernur, KPU DKI Usung Tema Sosial Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berencana menggelar tiga sesi debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. "Debat pertama akan dilaksanakan pada 13 Januari, debat kedua pada 27 Januari, dan debat ketiga pada 10 Februari," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno saat konferensi pers di kantornya pada Rabu, 11 Januari 2017.



Sumarno mengatakan pada debat pertama akan diselenggarakan di Bidakara pada pukul 20.00 hingga 22.00 WIB. Para pasangan calon gubernur akan debat secara off air dan on air disaksikan masing-masing pendukungnya. Kegiatan itu juga akan disiarkan secara langsung oleh Net TV, TV One, dan Jawa Pos TV.



Pada debat pertama KPU DKI memilih tema pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Tema ini kemudian dipecah ke dalam beberapa aspek. Debat akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama pembahasan terkait lingkungan, transportasi, pendidikan, dan terakhir keamanan warga Jakarta.



Komisioner KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos menjelaskan bahwa acara debat akan dipandu oleh Ira Koesno sebagai moderator acara. Pihaknya juga menunjuk empat panelis dari kalangan akademisi. Para panelis akan bertugas merumuskan pertanyaan untuk pasangan calon gubernur.



Pertanyaan sebelumnya telah dibuat panelis dan disetujui oleh KPU sesuai dengan garis besar tema yang ditentukan. Nantinya setiap pasangan calon wajib menjawab pertanyaan dan dilarang keluar dari konteks. "Saat ini kami belum bisa mengumumkan siapa nama panelisnya, nanti saat acara akan dimulai," ujar dia.



Sumarno menambahkan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan masing-masing pasangan calon terkait sejumlah peraturan, termasuk penunjukan Ira Koesno sebagai moderator. Ira dianggap mumpuni dalam membawakan acara debat karena independen dan profesional.



"Selain moderator KPU juga telah menentukan panelis atau tim perumus materi debat," tutur Sumarno. "Mereka adalah pakar di bidangnya masing-masing, dan tentunya berkaitan dengan tema debat nanti."



Sumarno juga meyakinkan masyarakat bahwa seluruh pihak memiliki semangat yang sama untuk menjunjung keadilan dan keberimbangan. Baik itu panelis, moderator, maupun televisi penyelenggaara. "Karena masing-masing telah menandatangani pakta integritas."



Setelah itu, KPU juga berencana mengadakan debat kedua dan ketiga. Debat kedua akan diadakan pada 27 Januari, serta debat ketiga pada 10 Februari. Namun pihaknya belum membocorkan tema yang akan dipilih pada debat kedua dan ketiga.



AVIT HIDAYAT