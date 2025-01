Difabel Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

Yogyakarta- Kekerasan seksual terhadap perempuan difabel di Yogyakarta selama tiga tahun terakhir terus bertambah. Penyandang difabel yang tergabung dalam Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (Ciqal) mencatat terdapat 92 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel dalam tiga tahun terakhir.