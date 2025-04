Disebut Pengkhianat, Amien Rais: Omongan Pak Try Sutrisno Ngawur

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais merespons tudingan wakil presiden ke-6 Indonesia Try Sutrisno yang menyebutnya sebagai pengkhianat bangsa. "Omongannya Pak Try itu ngawur yang sengawur-ngawurnya, itu aja," ujar Amien saat ditemui Tempo di sela menghadiri acara nonton bareng film G 30 S PKI dan diskusi Refleksi 62 tahun G 30 S di Masjid Balai Kota Yogyakarta, Sabtu sore, 30 September 2017.



Try Sutrisno sebelumnya menyampaikan kekecewaannya terhadap Amien Rais karena saat menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tak konsisten dalam langkah mengamandemen UUD 1945 yang terjadi selama empat kali di eranya menjabat, 1999-2004.