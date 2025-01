Dosen Psikologi Pendidikan UPI Soal Libur Sekolah Saat Ramadan: Tiga Risiko Utama dan PR Orang Tua

“That's why itu kenapa kalo misalnya ada kelas daring meskipun singkat memang harus interaktif kepada anak dan harus jelas peraturan kelas daring itu, misal harus menggunakan baju seperti apa kemudian situasinya bagaimana, harus mengerjakan tugas apa at that time yang harus dikumpulkan sehingga mereka juga terkoneksi dari proses pembelajaran tersebut,” kata Nadia, Senin, 20 Januari 2025.