EKSKLUSIF: Kapolri Soal 1965 di Ubud Writers: Panitia Tak Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menampik bahwa kepolisian sengaja melarang acara refleksi sejarah kasus 1965 dalam Ubud Writer Festival 2015 di Bali akhir Oktober lalu. Kapolri justru menuding panitia Ubud Festival yang tidak terbuka dalam pelaksanaan acara itu.



"Ada hal yang kelihatannya disembunyikan," kata Badrodin saat ditemui Tempo secara khusus di rumah dinasnya, Selasa, 3 November 2015.



Dalam perizinan, menurut Badrodin, penyelenggara Ubud Festival hanya menyebutkan ada pembahasan tentang masalah sosial. Namun, panitia tidak menjelaskan bahwa pembahasan masalah sosial itu akan mengarah pada pembahasan kasus 1965. "Seharusnya, diskusi masalah sosial itu dijelaskan, jadi aparat bisa antisipasi reaksinya," kata Badrodin.



Kapolri membantah bahwa polisi telah membelenggu kebebasan berekspresi masyarakat di kasus itu. Menurutnya, perlu ada pembelajaran bagi masyarakat sebab reaksi terkait kasus masa lalu selalu melahirkan ekspresi yang beragam. "Harus ada pembelajaran bagi masyarakat secara bertahap," kata Badrodin.



Saat ini, lanjut Badrodin, isu 1965 masih sangat sensitif di masyarakat. Untuk itu, polisi melarang pelaksanaan diskusi itu untuk menghindari reaksi masyarakat. Badrodin mengatakan bahwa tindakan yang diambil kepolisian itu karena ada reaksi dari masyarakat.



Akhir Oktober lalu aparat kepolisian Gianyar, Bali, melarang pelaksanaan sejumlah agenda refleksi sejarah tentang pembantaian dalam peristiwa 1965 dalam acara Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 2015. Tiga agenda Ubud Festival itu adalah panel diskusi rekonsiliasi dan pemulihan, pemutaran film The Look of Silence Karya Joshua Oppenheimer, dan peluncuran buku The Act of Living. Langkah kepolisian itu menuai protes dari berbagai kalangan.



“Sepertinya saat ini polisi semakin represif terhadap adanya upaya rekonsiliasi,” ujar novelis, Ayu Utami.



Pengamat politik Philips Jusario Vermonte mengatakan bahwa tragedi di seputar tahun 1965 sudah lama terjadi. Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih terang mengenai sejarah peristiwa itu. Sehingga tidak semestinya upaya dialog terkait tragedi 1965 dilarang. Kini saatnya masyarakat memahami peristiwa tersebut secara komprehensif melalui diskusi. "Yang penting kita memfasilitasi agar terjadi diskusi yang satu, saling menghormati, kedua juga berbasis pada pemahaman yang komprehensif bukan parsial," kata Ketua lembaga survei CSIS ini.



Protes juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang menuding polisi telah pengekangan untuk berpendapat dan berekspresi. Polisi secara terang-terangan telah menyabotase janji-janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono mengatakan bahwa selain di Ubud Festival, polisi juga telah melakukan serangkaian pelarangan terkait kasus 1965. "Pengekangan HAM mulai dari penangkapan Tom Iljas, pelanggaran penerbitan Lentera, hingga intimidasi panitia acara Ubud Writers and Readers Featival di Bali," ujarnya.



Tom Iljas, 77 tahun, salah satu anggota Diaspora Indonesia di Swedia, dideportasi ke negaranya dan dicekal setelah ziarah ke makam ayahnya yang menjadi korban peristiwa 1965 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kemudian Oktober lalu, Majalah Lentera terbitan Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Salatiga, dibredel karena mengangkat tema utama mengenai kasus pembantaian pasca gerakan 30 September 1965.



LARISSA HUDA/DESTRIANITA K./TIKA PRIMANDARI