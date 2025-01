Gatot Nurmantyo Antar Hadi Tjahjanto Jalani Uji Kelayakan di DPR

TEMPO.CO , Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengantar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 6 Desember 2017.

