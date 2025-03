Gontor Akan Gelar Jambore Muslim Dunia pada September 2025, Targetkan 15 Ribu Peserta

Untuk menyelenggarakan acara ini, panitia WMSJ telah bekerja sama dengan Kwartir Nasional atau Kwarnas, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta World Islamic Union for Scouts and Youth. Selain itu, panitia juga berencana mengundang peserta dari setidaknya 57 negara yang tergabung dalam The Organization of Islamic Cooperation (OIC).