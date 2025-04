Gowes Bareng Pramono Anung Disebut Berpotensi Langgar Aturan

Berdasarkan penelusuran Tempo, acara "SilaturahRide" dipromosikan oleh sejumlah akun komunitas di media sosial Instagram. "EJ Sport SilaturahRide with Mas @pramonoanungw in collaboration with @kelapagadingbikers & @kopidurian.cc. Join us for an unforgettable Silaturahmi Ride Post-Ramadan! Ride with Mas Pramono Anung, DKI Jakarta Governor," seperti tertulis dalam unggahan akun @ejsport.official pada 15 April 2025.